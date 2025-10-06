Лъвица, собственост на тайландски инфлеунсър, нападна дете и мъж

© Лъвица, отглеждана в домашни условия, нападна двама души в Тайланд, включително 11-годишно момче.



Дивото животно, собственост на 32-годишният инфлуенсър Париня Паркпум, е избягала от оковите си в събота вечер и е ранила момчето и мъжа, преди да бъде заловена отново в Канчанабури, град на 123 км от Банкок в Западен Тайланд.



Ранените успяват да се спасят, тъй като жителите на селото, от което е и собственикът на лъвицата, чуват виковете им. По-късно те са откарани в близката болница. Детето е със сериозна травма в областта на дясното бедро, след като е било блъснато и ухапано от лъвицата, съобщи Independent.



Смята се , че животното е било вързано за стълб в двора на къщата на Паркпум преди да се освободи.



Атапол Чароенчанса, генерален директор на Департамента за национални паркове, дива природа и опазване на растенията (DNP), заяви, че министерството на околната среда в Тайланд е инструктирало длъжностните лица да предприемат правни действия срещу г-н Париня, да изземат хищника и да го прехвърлят в център за грижи за диви животни.



Той допълни още, че инфлуенсърът в социалните медии е обвинен в нарушаване на член 15 от тайландския Закон за опазване и защита на дивата природа, който забранява на лицата да изоставят или пускат диви животни под тяхна грижа, включително консервирани, защитени или контролирани видове.



Многобройни видеоклипове, споделени от г-н Париня, показват как горски служители упояват лъвицата, преди да я отведат от дома му.



Нарушаването на закона води до наказания, включително лишаване от свобода до шест месеца, глоба до 50 000 бата (приблизително 1148 британски лири) или и двете.