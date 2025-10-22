ЗАРЕЖДАНЕ...
Лувърът отново отвори врати
©
Междувременно неговият директор Лоранс де Кар, ще направи явяване пред Комисията по култура на френския Сенат, за да отговори на въпроси относно сигурността на музея.
"Фокус" припомня, че в неделя неизвестни лица откраднаха девет предмета от колекцията бижута, принадлежащи на Наполеон и императрицата. Според бившия началник на парижката полиция "очевидно е бил екип, който се е подготвил добре“.
Стотици полицаи са част от текущото разследване на обира. В него са четирима основни заподозрени, но е възможно да е имало и други съучастници.
Френският президент Еманюел Макрон обеща, че властите ще заловят отговорните за "атаката срещу наследство, което ценим, защото е нашата история“.
Още по темата
Още от категорията
/
Над 14 години затворени в мазе: Протест в Лондон с искане за освобождаването на пингвини от аквариум
20.10
СЗО алармира: Нужни са спешни действия - над 11 милиона души умират от неврологични заболявания ежегодно
14.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
NBC News: Срещата на върха Тръмп-Путин в Будапеща е отложена за н...
19:40 / 21.10.2025
Заподозреният за убийството на 37-годишния българин пред нощен кл...
14:25 / 21.10.2025
Захарова коментира "отложената" среща между Рубио и Лавров
11:56 / 21.10.2025
Великобритания укрепва отбраната си срещу дронове с нови мерки за...
11:35 / 21.10.2025
Тръмп пак се ''извъртя'': Никога не е казвал, че Украйна ще спече...
20:10 / 20.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.