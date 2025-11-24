Лятото принадлежи на всички освен на гърците, въпреки приходите се оказаха недоволни
©
Туристическите посещения достигнаха 36 милиона миналата година, генерирайки 20 милиарда евро, а ранните индикатори сочат поредна рекордна година. Ръстът отразява глобалните тенденции, подхранвани от нарастващото богатство, по-евтините самолетни пътувания и по-дългите пенсионирания в развитите страни. Докато приходите растат, много дестинации показват признаци на "свръхтуризъм“, като краткосрочните наеми и чуждестранните инвестиции преоформят местните икономики. Островитяните и собствениците на малък бизнес все повече се заменят от мултинационални хотелски вериги и изпълнители, оставяйки обикновените гърци на скъпи цени за собствените им летни убежища.
Експертите предупреждават, че конвенционалните решения – разширяване на инфраструктурата, удължаване на сезона или пренасочване на туристите – замъгляват проблема. Устойчивите стратегии, които се обсъждат, включват ограничаване на броя на посетителите чрез входни такси, насочване на туризма към културно ангажирани пътешественици и субсидиране на достъпа за гърци. Колкото повече гърците са изключени от гръцкото лято, толкова повече ще отхвърлят туристически модел, който ги третира единствено като евтина работна ръка.
Още от категорията
/
Западна Гърция е опустошена от наводненията, част от пътищата още са затворени, електрозахранването не е възстановено
22.11
Огромен пожар бушува на кораб в пристанището на Лос Анджелис, контейнеровозът превозва опасни материал
22.11
Българските шпиони в Лондон са били част от огромна мрежа за пране на пари, подхранваща войната в Украйна
22.11
След отравяне с диви гъби: Мъж и жена от Гърция се нуждаят от спешни чернодробни трансплантации
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Концерт в Скопие събра 700 души в помещение с капацитет 200: СДСМ...
22:09 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.