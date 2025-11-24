Лятната туристическа икономика на Гърция е процъфтяваща, но общественото настроение се влошава, тъй като местните жители все повече се изключват от преживяването, пише Еkathimerini.Туристическите посещения достигнаха 36 милиона миналата година, генерирайки 20 милиарда евро, а ранните индикатори сочат поредна рекордна година. Ръстът отразява глобалните тенденции, подхранвани от нарастващото богатство, по-евтините самолетни пътувания и по-дългите пенсионирания в развитите страни. Докато приходите растат, много дестинации показват признаци на "свръхтуризъм“, като краткосрочните наеми и чуждестранните инвестиции преоформят местните икономики. Островитяните и собствениците на малък бизнес все повече се заменят от мултинационални хотелски вериги и изпълнители, оставяйки обикновените гърци на скъпи цени за собствените им летни убежища.Експертите предупреждават, че конвенционалните решения – разширяване на инфраструктурата, удължаване на сезона или пренасочване на туристите – замъгляват проблема. Устойчивите стратегии, които се обсъждат, включват ограничаване на броя на посетителите чрез входни такси, насочване на туризма към културно ангажирани пътешественици и субсидиране на достъпа за гърци. Колкото повече гърците са изключени от гръцкото лято, толкова повече ще отхвърлят туристически модел, който ги третира единствено като евтина работна ръка.