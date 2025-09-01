Новини
Любомир Кючуков: Посещението на фон дер Лайен показа, че усилията ни са насочени как да се подготвим за война, а не как да я предотвратим
Автор: Цоня Събчева 19:34Коментари (0)147
© actualno.com
Обиколката на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в Източна Европа е окуражително консолидационна. В съдържателен план става дума за войната в Украйна, сигурността на Европа, сдържането на Русия, гаранциите за бъдещата сигурност на Украйна. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ директорът на Института за икономика и международни отношения и бивш зам.-министър на външните работи Любомир Кючуков.

По думите му това, което прави впечатление е, че председателят на ЕК посети източноевропейските страни, наречени "фронтови държави“, т.е. тези, които в момента имат най-сериозно отношение към сдържането на Русия и сигурността на Европа. "Обиколката й трябваше да подчертае единството на ЕС, да стимулира действията на правителствата на съответните страни за укрепване на отбранителните способности на Европа, включително чрез увеличаване на разходите за отбрана и да потвърди ангажиментите на самия ЕС за финансиране на въоръжаването чрез механизмите на програма SAFE,“ каза той и добави, че няма как да се осъществи исканото от Русия връщане на границите на НАТО от 2007 година.

България винаги е била един от сериозните производители и износители на оръжия в света, като от своя страна ВМЗ е едно от ключовите предприятия в тази сфера. Посещението на Фон дер Лайен се свързва с договореността за изграждане на база на немската фирма Rheinmetall в България. "За българската икономика като цяло сътрудничеството с такава мощна компания, като Rheinmetall, е важно, както е важно и за държавата да се търси активно участие в използването на европейските фондове. Но тук стигаме до политиката, която е основна – ако за един производител една война носи допълнителни поръчки, то за света милитаризацията на международните отношения носи повече рискове, от колкото сигурност, освен ако няма ясни договорености как това оръжие да не влиза в употреба.“

"Това, което на мен като дипломат ми липсва, е политическата, договорната компонента на сигурността. И е притеснително, че се създава впечатление, че нашите усилия са насочени към това как да се подготвим за война, а не как да предотвратим война,“ допълни Кючуков, като изрази съмнение, че подобно военно кейнсианство може да се окаже дългосрочен двигател за икономически растеж.

Според него се наблюдава една растяща конфронтация в международните отношения. "Независимо кога и как свърши войната в Украйна, очевидно ние ще станем свидетели на един дълбоко конфронтиран, милитаризиран свят без каквото и да било взаимно доверие. Мирът изчезна не само като цел в международните отношения, а като лексика и понятие, а от друга страна войната се превърна в ежедневие. Аз казвам често, че ние възприехме войната в нашето съзнание като нещо естествено, ние я битовизирахме. И това може би е най-сериозният откат в общественото съзнание за изминалите 80 години,“ заключи той.

Статистика: