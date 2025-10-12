ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|МТ: Синът на Песков е бил на Малдивите в месеците, когато твърдеше, че е доброволец в редиците на "Вагнер"
Медията припомня, че по-рано Песков-младши стана герой на история с телефонна шега на журналиста Дмитрий Низовцев, който му се обади от името на военния комисар. Тогава Николай отказа да се яви във военния комисариат, обяснявайки, че "въпросът трябва да се реши на друго ниво“. По-късно той заяви, че е заминал като доброволец да служи в редиците на "Вагнер“ и дори е получил медал "За храброст“. По неговите думи, на фронта е прекарал "малко по-малко от шест месеца“.
Въпреки това, според изтекла информация от граничната служба, на 31 януари 2023 г. Песков напуснал Русия и отлетял за Малдивите, където прекарал около три седмици. През септември същата година той отново посещава този регион. Също така синът на Песков многократно е посещавал Турция и ОАЕ. Тази информация поставя под съмнение твърденията му за участие в бойните действия.
По-рано медиите и антикорупционните организации съобщаваха за недвижими имоти, принадлежащи на децата на Дмитрий Песков. Николай притежава апартамент на улица "Болшая Дорогомиловская“ в Москва, а през март 2024 г. става собственик на къща в кокетното селище ДСК "Баковка“ в Одинцово.
Освен това дъщерята на Песков, Елизавета, по-рано е притежавала 25% от френската компания Sirius, на която е бил регистриран апартамент с площ 180 кв. м в Париж на стойност около 1,77 млн. евро. Фондът за борба с корупцията твърдеше, че официалните доходи на семейството не са позволявали да се направи такава покупка. Дмитрий Песков отричаше връзката на семейството с тази сделка, заявявайки, че дъщеря му "е живяла в Париж много скромно и никога не е била голяма бизнес дама“. През 2022 г. Елизавета Пескова попадна под санкциите на ЕС и САЩ. В отговор тя заяви, че счита ограниченията за несправедливи и подчерта, че "й харесва да пътува“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Река Янтра прелива при село Долна Студена
11:59 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: