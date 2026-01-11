Аl Аrabiya.
В съобщението Мадуро е заявил, че той и съпругата му Селия Флорес, която е в същия арест в Ню Йорк, са "добре“.
"Добре сме. Ние сме бойци. Не тъгувайте“, предаде Николас Мадуро Гера думите на баща си във видео, публикувано от управляващата Обединена социалистическа партия на Венецуела, заявявайки, че това му е било предадено от адвокатите на Мадуро.
Мадуро и Флорес бяха изведени от Венецуела на 3 януари при военна операция на американските специални части, след което бяха арестувани и настанени в център за задържане в Ню Йорк, а на 5 януари започна делото им по обвинения в участие в трафик на наркотици и оръжия, на което и двамата пледираха невинни.
Мадуро от затвора: Ние сме бойци, не тъгувайте
