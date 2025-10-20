МКД и Нова Македониjя.
Според резултатите, обявени от Националната избирателна комисия, ВМРО-ДПМНЕ спечели от първия тур в редица големи общини в страната: в Битоля, в Прилеп, в Струмица, в Охрид, във Велес и в повечето регионални общини на Скопие.
В столичната община на Скопие никой от 16-те кандидати за кмет не е избран от първия тур, но кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Орче Георгиевски, води с голяма разлика и се счита за почти сигурно, че ще бъде избран за нов кмет на столицата във втория тур.
Опозиционната Социалдемократическа партия ("СДСМ“), начело с Венко Филипче, претърпя нова тежка загуба след разгрома на парламентарните избори през май 2024 г. и загубата на властта в страната.
Показателно за отслабването на СДСМ е загубата на традиционния й бастион Струмица — родното място на бившия премиер на Северна Македония Зоран Заев и община, в която той е бил кмет в продължение на 11 години (2005-2016). Кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ спечели с лекота там, като беше избран още на първия тур.
Ниска избирателна активност и втори тур на 2 ноември
Изборите се провеждат за избор на кметове и общински съвети в 80 общини в страната и в столицата Скопие. В случаите, в които никой кандидат не е събрал над 50% от гласовете, ще последва втори тур, който ще се проведе на 2 ноември.
Към 17:00 часа избирателната активност в Северна Македония е била 39,61%
Лидерът на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски на пресконференция късно снощи в неделя говори за "голяма победа" на партията си, отбелязвайки, че партията му е избрала кметове от първия тур в повече от 30 общини в страната.
"Това е триумф на народа, на достойния народ. Днес "Македония“ не избра партия, а посока, избра ценности, избра хора, които вярват в работата, а не в думите“, заяви още Мицкоски.
Албаноговорящи общини: Подем за ВЛЕН, загуби за ДСИ на Али Ахмети
В около 15 от 81-те общини в Северна Македония – главно в западната част на страната – където преобладава албанският етнос (около 25 % от населението на Северна Македония), коалицията ВЛЕН излиза значително по-силна от първия тур, за разлика от опозиционната коалиция "Национален алианс за интеграция, воден от ДСИ“, начело с най-голямата албанска партия в Северна Македония, ДСИ на Али Ахмети.
В регионалната община Чаир в Скопие, най-голямата албаноговоряща община в столицата на Северна Македония, кандидатът на ВЛЕН Изет Меджити, който е и вицепрезидент на правителството на Северна Македония, се наложи категорично над кандидата на ДСИ и бивш външен министър на Северна Македония Буяра Османи и е избран за кмет от първия тур. В най-голямата албаноговоряща община в Северна Македония, Тетово, ще се проведе втори тур, като кандидатът на ВЛЕН води със значителна преднина.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.