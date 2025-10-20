Дясната управляваща партия ВМРО-ДПМНЕ на премиера Християн Мицкоски спечели убедителна победа в първия тур на местните избори, които се проведоха вчера, неделя (19 октомври), в Северна Македония, предаватСпоред резултатите, обявени от Националната избирателна комисия, ВМРО-ДПМНЕ спечели от първия тур в редица големи общини в страната: в Битоля, в Прилеп, в Струмица, в Охрид, във Велес и в повечето регионални общини на Скопие.В столичната община на Скопие никой от 16-те кандидати за кмет не е избран от първия тур, но кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Орче Георгиевски, води с голяма разлика и се счита за почти сигурно, че ще бъде избран за нов кмет на столицата във втория тур.Опозиционната Социалдемократическа партия ("СДСМ“), начело с Венко Филипче, претърпя нова тежка загуба след разгрома на парламентарните избори през май 2024 г. и загубата на властта в страната.Показателно за отслабването на СДСМ е загубата на традиционния й бастион Струмица — родното място на бившия премиер на Северна Македония Зоран Заев и община, в която той е бил кмет в продължение на 11 години (2005-2016). Кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ спечели с лекота там, като беше избран още на първия тур.Изборите се провеждат за избор на кметове и общински съвети в 80 общини в страната и в столицата Скопие. В случаите, в които никой кандидат не е събрал над 50% от гласовете, ще последва втори тур, който ще се проведе на 2 ноември.Лидерът на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски на пресконференция късно снощи в неделя говори за "голяма победа" на партията си, отбелязвайки, че партията му е избрала кметове от първия тур в повече от 30 общини в страната."Това е триумф на народа, на достойния народ. Днес "Македония“ не избра партия, а посока, избра ценности, избра хора, които вярват в работата, а не в думите“, заяви още Мицкоски.Албаноговорящи общини: Подем за ВЛЕН, загуби за ДСИ на Али АхметиВ около 15 от 81-те общини в Северна Македония – главно в западната част на страната – където преобладава албанският етнос (около 25 % от населението на Северна Македония), коалицията ВЛЕН излиза значително по-силна от първия тур, за разлика от опозиционната коалиция "Национален алианс за интеграция, воден от ДСИ“, начело с най-голямата албанска партия в Северна Македония, ДСИ на Али Ахмети.В регионалната община Чаир в Скопие, най-голямата албаноговоряща община в столицата на Северна Македония, кандидатът на ВЛЕН Изет Меджити, който е и вицепрезидент на правителството на Северна Македония, се наложи категорично над кандидата на ДСИ и бивш външен министър на Северна Македония Буяра Османи и е избран за кмет от първия тур. В най-голямата албаноговоряща община в Северна Македония, Тетово, ще се проведе втори тур, като кандидатът на ВЛЕН води със значителна преднина.