Македонското външно министерство осъди нападението над българското посолство
©
Външното ведомство обяви, че осъжда инцидента в западната ни съседка.
Публикуваме и останалата част от изявлението без редакторска намеса:
Подобни индивидуални актове на вандализъм са неприемливи и противоречат на принципите на международното право, както и на разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.
Същевременно информираме, че Министерството на вътрешните работи предприема подходящи мерки за пълно изясняване на случая.
Министерството на външните работи и външната търговия оказва пълна подкрепа на компетентните институции в посока на бърза, ефикасна и прозрачна процедура за определяне на отговорност.
Още от категорията
/
Ужасяващи кадри показват момента, в който шампанско с бенгалски огън се разнася по масите в опожарения бар в Швейцария
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Собственикът на бара в Швейцария, където загинаха 40 души: Вратат...
11:05 / 11.01.2026
Мадуро от затвора: Ние сме бойци, не тъгувайте
10:14 / 11.01.2026
"Помощта е на път": Линдзи Греъм обяви скорошния "край на кошмара...
08:50 / 11.01.2026
Австрийските авиолинии спират полетите до Техеран поради "текущат...
23:00 / 10.01.2026
Тръмп: САЩ са готови да помогнат на иранците да постигнат свобода...
21:57 / 10.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.