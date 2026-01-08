Reuters.
Макрон заяви още, че във Франция е имало единодушно политическо отхвърляне на споразумението въпреки "значителните отстъпки“ за фермерите в Европейския съюз, пише агенцията.
"Подписването на споразумението не е краят на историята и аз ще продължа да се боря за пълното изпълнение на ангажиментите, получени от Европейската комисия, както и за защита на нашите фермери“, добави още френският президент.
Вицепремиерът на Ирландия Саймън Харис заяви по-рано, че страната също ще гласува против сделката. Въпреки това, като се има предвид, че Европейската комисия е осигурила подкрепата на Италия, споразумението вероятно ще бъде прието на гласуване в петък, пише агенцията.
Търговското споразумение на ЕС с МЕРКОСУР предизвика особено недоволство в страните с голям и влиятелен агросектор, особено във Франция и Полша.
Миналата седмица Съветът на ЕС одобри регламент за защита на агросектора в рамките на споразумението с държавите от Южна Америка.
Днес протестите на френските фермери достигнаха нови нива на ескалация. Тракторите на протестиращите влязоха, преди зазоряване в Париж и достигнаха Айфеловата кула, носейки в столицата на Франция мобилизацията за исканията им.
Целта на синдиката е да протестира главно срещу споразумението за свободна търговия между ЕС и страните от Меркосур, но също и срещу държавното управление на епидемията от луда крава, която в началото на декември предизвика гнева на фермерите в югозападна Франция.
От зимата на 2024 г. фермерите искат опростяване на административните процедури и облекчаване на стандартите, особено европейските, които се считат за прекалено строги и благоприятстващи създаването на нелоялна конкуренция.
Макрон: Франция ще гласува против търговското споразумение между ЕС и МЕРКОСУР
©
Още по темата
/
Бившите премиери Манюел Валс и Елизабет Борн са назначени за министри в новото френско правителство
23.12
France24: Партията на Марин льо Пен води на предсрочните избори във Франция с 33 процента от гласовете
07.07
Още от категорията
/
Мицкоски: Тезите, че българите искат пълно предефиниране на македонската идентичност, се потвърждават
07.01
Фицо: ЕС, следвайки своята антируска политика, ще стигнат до ръба на пропастта, ООН е на колене
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.