ЗАРЕЖДАНЕ...
Макрон с коментар за кражбата в Лувъра
©
"Ще намерим творбите и авторите, които ще бъдат изправени пред правосъдието. Навсякъде се прави всичко, за да се постигне това, под ръководството на парижката прокуратура. Проектът Louvre Nouvelle Renaissance, който стартирахме през януари, предвижда засилване на сигурността. Той ще бъде гарант за опазването и защитата на това, което съставлява нашата памет и нашата култура", каза още Макрон.
"Фокус" припомня, че по време на дръзка кражба днес от Лувъра, бяха отмъкнати 8 ценни бижута.
Още по темата
Още от категорията
/
На 101-годишна възраст почина Томиичи Мураяма - премиерът, който се извини за военните престъпления на Япония
17.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Путин ще ни заобиколи на път за Унгария: Разкриха маршрута за сре...
17:23 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.