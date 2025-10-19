Кражбата, извършена в Лувъра, е атака срещу наследството, което ценим, защото е наша история. Това написа френският президент Еманюел Макрон в платформата X."Ще намерим творбите и авторите, които ще бъдат изправени пред правосъдието. Навсякъде се прави всичко, за да се постигне това, под ръководството на парижката прокуратура. Проектът Louvre Nouvelle Renaissance, който стартирахме през януари, предвижда засилване на сигурността. Той ще бъде гарант за опазването и защитата на това, което съставлява нашата памет и нашата култура", каза още Макрон."Фокус" припомня, че по време на дръзка кражба днес от Лувъра, бяха