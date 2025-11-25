The Independent. Инцидентът е станал на 20 ноември в клона на веригата за бързо хранене в Касел, Германия, съобщава Hessisch-Niedersächsische Allgemeine.
34-годишната майка на детето, Катерина Шлем, разказва, че е поръчала Happy Meal с бутилка вода, но веднага щом я дава на дъщеря, детето реагирало зле.
"Стана яркочервена и започна да крещи", заяви майката, като отбелязва, че бутилката е била плътно затворена. Според нея течността е имала силна миризма на алкохол и вероятно е съдържала почистващ препарат или дезинфектант.
На място детето е получило първа помощ и по-късно е било транспортирано в болница. Властите заявиха, че детето е имало късмет и е избегнало сериозни наранявания.
Местната полиция разследва случая като възможен инцидент с небрежно нанасяне на телесна повреда. Бутилката е изпратена за лабораторен анализ, за да се установи нейното съдържание.
Малко дете е в болница, след като е пило "дезинфектант" от бутилка в "Макдоналдс"
