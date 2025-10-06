Малко мече нападна и рани испански турист в Япония

© Испански турист пострада, след като бе нападнат от мечка в района на Ширакава-го - обект на световното наследство на ЮНЕСКО в японската префектура Гифу. Това съобщиха местните власти, цитирани от The Independent.



Според информация от селищната управа на Ширакава инцидентът е станал около 8:30 ч. сутринта местно време, в близост до автобусна спирка, докато туристът и негов приятел са правили снимки. Животното - младо мече с дължина около метър - е излязло внезапно от храстите, одраскало мъжа по дясната горна част на ръката и веднага след това избягало обратно в гората.



По-късно в района са открити следи, които вероятно принадлежат на животното. Местността е популярна туристическа дестинация, известна със своите традиционни сламени къщи в архитектурния стил "гасшо-зукури", строени преди стотици години.



В отговор на инцидента местната управа създаде спешна работна група и разположи патрули от полицията и лицензирани ловци, които да следят района. Властите отправиха призив към жителите и туристите да бъдат особено внимателни и да избягват самостоятелните разходки в залесените или слабо населените зони, особено в ранните сутрешни и късните вечерни часове, когато мечките са най-активни.



Случаят идва на фона на зачестилите срещи с диви мечки в Япония през последните години. Причините за това включват загубата на естествените местообитания и недостигът на храната в дивата природа.



Министерството на околната среда вече издаде предупреждения към местните власти с призив за засилването на мерките за сигурността - включително поставянето на предупредителни табели и използването на шумови устройства за отблъскването на животните.



Освен това бяха разхлабени ограниченията за отстрел на мечки в населените места. Съгласно новите законови промени местните власти вече могат да разрешават контролираното отстрелване на дивите мечки в жилищните райони при повишен риск.



Официалните данни сочат рекорден брой - 219 случая на нападения от мечки в Япония за периода до март 2024 г. Само между април и юли тази година са регистрирани още 55 нападения, което поставя страната на път да повтори негативния рекорд от предходната година. През април и май местните власти са получили 3032 сигнала за забелязани мечки, което е с около 500 повече от обичайното за същия период.