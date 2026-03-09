Сapital.gr.
По време на брифинг днес Маринакис посочи, че Гърция предоставя средства и персонал за защитата на България след искане на съседната страна.
''Тази инициатива не засяга и най-слабо способността да осигурим противоракетна защита на гръцката територия'', подчертава говорителят.
Той добави, че с решение на Правителствения съвет за национална сигурност (KYSEA) ''батарея Patriot'' е била прехвърлена в подходяща зона в рамките на северната част на гръцката територия за противоракетно покритие на голяма част от територията на България''.
''Тази инициатива не засяга по никакъв начин способността за осигуряване на противобалистична защита на гръцка територия'', подчерта той.
''По-специално, след решение на Гръцкия съвет за национална отбрана и сигурност, батарея Patriot беше прехвърлена в подходящ район в северната част на гръцка територия, за противобалистично покритие на голяма част от територията на България. Освен това, два изтребителя F-16 бяха разположени на летище в Северна Гърция, с изключителната мисия да осигуряват допълнително покритие на България. За ефективна координация, двама висши офицери от военновъздушните сили се преместват в оперативния център на българските въоръжени сили в София'', поясни той.
ФОКУС припомня, че от днес шест турски изтребителя F-16, както и системи за въздушна отбрана, са разположени в северната част на Кипър на фона на продължаващия конфликт в Близкия Изток, информира по-рано днес Министерството на отбраната на Турция.
