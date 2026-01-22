Ходът на Радев с оставката на президент в България и обявяването на формирането на политическа единица, която да спечели изпълнителната власт на предстоящите парламентарни избори, е дългоочакван и дори очакван проект в тази страна. Това заяви бившият македонски посланик в България, Мариян Гьорчев, цитиран от"В контекста на македонско-българските отношения, които той също до голяма степен създаде с вето в ЕС, документите за българската позиция по македонската европейска интеграция, меморандуми и накрая, чрез въвеждането на условие за конституционни изменения с българско малцинство в преговорната рамка за Македония, евентуалната промяна на нейната позиция в политическия живот на България – не носи някои неизвестни неща. Той е ясен, когато казва за конституционните промени, които Македония трябва да приложи: "подпиши – изпълни", обясни Гьорчев.Според Гьорчев, ако Радев стане премиер на България, той ще настоява върху ЕС за "прилагането на Договора за добра воля и приятелство, т.е. за изпълнение на условията на френското предложение"."Но такова очаквано отношение ни дава правото да заемем твърда позиция – не можем да приемем нещо, което поставя под въпрос нашата държавност," каза бившият посланик.Той е на мнение, че Македония трябва да задава въпроси на два адреса относно своето бъдещето си в ЕС: един към ЕС и друг към България.