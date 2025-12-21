Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Мащабно прекъсване на електрозахранването засегна днес над 130 000 домове и фирми в Сан Франциско, съобщи Pacific Gas and Electric (PG&E), добавяйки, че прекъсването е оставило голяма част от северната част на града без ток, предава MSN.

Въпреки че системата вече е стабилизирана, не може да се гарантира, че електрозахранването ще се върне към нормалното до края на деня, поясняват от компанията.

Според NBC прекъсването е засегнало около една трета от клиентите на енергийната компания в Сан Франциско.

Публикации в социалните мрежи и местните медии говорят за масово затваряне на ресторанти и магазини, както и за угасени улични лампи и коледна украса.