Полицията на Нов Южен Уелс (NSW) съобщи, че двама души са задържани за стрелбата, добавяйки, че операцията продължава.
"Всеки, който е на мястото на инцидента, трябва да се укрие“, написаха те в X, призовавайки обществеността да избягва района.
Смята се, че целта на нападението е било събитието за Ханука, което според полицейски източници е било планирано от месеци, съобщава австралийският портал NewsWire.
Алекс Ривчин, съ-изпълнителен директор на Изпълнителния съвет на еврейската общност в Австралия, заяви в интервю за Sky News, че стрелбата е станала на събитие на плажа, посветено на еврейския празник Ханука, което е започнало по залез слънце.
"Това е еврейската общност в най-добрата си форма, събрана, за да отбележи щастлив повод. Ако сме били целенасочено нападнати по този начин, това е нещо от мащаб, който никой от нас не би могъл да си представ
Видеоклипове, разпространявани в X, показват как хора на плажа Бонди се разпръскват, докато се чуват множество изстрели и полицейски сирени.
Говорител на премиера Антъни Албанезе обяви, че правителството е наясно "с активната ситуация със сигурността в Бонди“.
"Призоваваме хората в околността да следят информацията от полицията на Нов Южен Уелс“, заяви говорителят.
Според различни източници един oт нападателите е застрелян, а не задържан, докато другият е ранен и задържан.
