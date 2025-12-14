Сподели close
При стрелба по време на честването на Ханука, еврейския празник на светлината, на плажа Бонди в Сидни са ранени най-малко десет души. Според източници на местната полицията има и загинали, предава CNN.

Полицията на Нов Южен Уелс (NSW) съобщи, че двама души са задържани за стрелбата, добавяйки, че операцията продължава.

"Всеки, който е на мястото на инцидента, трябва да се укрие“, написаха те в X, призовавайки обществеността да избягва района.

Смята се, че целта на нападението е било събитието за Ханука, което според полицейски източници е било планирано от месеци, съобщава австралийският портал NewsWire.

Алекс Ривчин, съ-изпълнителен директор на Изпълнителния съвет на еврейската общност в Австралия, заяви в интервю за Sky News, че стрелбата е станала на събитие на плажа, посветено на еврейския празник Ханука, което е започнало по залез слънце.

"Това е еврейската общност в най-добрата си форма, събрана, за да отбележи щастлив повод. Ако сме били целенасочено нападнати по този начин, това е нещо от мащаб, който никой от нас не би могъл да си представ
и. Това е ужасяващо нещо“, заяви той, добавяйки, че неговият медиен съветник е бил ранен при нападението.

Видеоклипове, разпространявани в X, показват как хора на плажа Бонди се разпръскват, докато се чуват множество изстрели и полицейски сирени.

Говорител на премиера Антъни Албанезе обяви, че правителството е наясно "с активната ситуация със сигурността в Бонди“.

"Призоваваме хората в околността да следят информацията от полицията на Нов Южен Уелс“, заяви говорителят.

Според различни източници един oт нападателите е застрелян, а не задържан, докато другият е ранен и задържан.