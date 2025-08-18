Новини
Масова стрелба в Бруклин, има жертви и ранени
Автор: Елиза Дечева 09:11Коментари (0)38
©
Трима мъже бяха убити, а други девет бяха ранени в ранните часове на неделя след масова стрелба в Бруклин. Според полицията са участвали няколко въоръжени мъже, които са произвели десетки изстрели, пише CBS News. 

"Полицията разглежда записи от охранителни камери и разпитва свидетели в опит да идентифицира стрелците", каза на пресконференция комисар на нюйоркската полиция Джесика Тиш. 

Трите жертви са били идентифицирани като 35-годишния Джамел Чайлдс, 27-годишния Амаду Диало и 19-годишния Марвин Сейнт Луис.

Тиш обясни, че близо четирима въоръжени мъже са открили огън в нощния клуб Taste of the City Lounge около 3:27 часа местно време. 

"Предварително знаем, че е имало спор в претъпкан клуб, който е довел до стрелбата“, каза Тиш. "В тази стрелба са замесени множество стрелци“, допълни тя. 

Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс поиска съдействие от обществеността за изправяне на извършителите пред правосъдието.

