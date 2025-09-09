Масови протести в Непал: Нападнаха бившия премиер Шер Бахадур Деуба и съпругата му

© Протестиращи в Непал пребиха бившия премиер Шер Бахадур Деуба и съпругата му, министъра на външните работи Арзу Рану Деуба, съобщава India Today.



На 9 септември пред сградата на парламента на Непал в Катманду са се събрали протестиращи с искане за оставка на правителството. Участниците в акцията са проникнали в резиденцията на президента на Непал и са я подпалили. Пострадала е и частната резиденция на премиера Шарма Оли в град Балкот, както и няколко резиденции на министри и политици.



Причината за недоволството на гражданите са ограниченията, наложени на 4 септември по отношение на редица социални мрежи, включително Facebook, Instagram и WhatsApp.



На 9 септември властите на страната отмениха тези ограничения.