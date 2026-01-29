Началото на 2026 година не започва никак добре за десетки хиляди работещи в едни от най-големите технологични компании в САЩ. Вълната от съкращения започва да става все по-висока, информира. 16 хиляди души ще останат без работа в Amazon, стана ясно от погрешка изтекъл мейл от HR отдела на компанията.В комбинация със съкратените през октомври миналата година, броят на отстранените ще достигне 30 хиляди. Това са предимно служители в AWS сектора на Amazon, като бивши вече специалисти споделят, че основна причина за тяхното махане е все по-агресивното навлизане на изкуствения интелект (AI).Съкращенията в компанията на Джеф Безос ще доведат до верижна реакция, коментират експерти. Така един от големите куриери в САЩ – UPS, вече обяви, че ще съкрати 30 хиляди служители през тази година. Като причина те посочват опасенията, че ще имат по-малко заявки за доставки.Други технологични гиганти като Pinterest също прогнозират освобождаване на най-малко 15% от персонала си. От компанията обясняват, че ще се концентрират върху наемането на специалисти с опит в работата с изкуствен интелект. По същата причина от компанията на Марк Зукърбърг Meta очакват да съкратят между 10 и 15 процента от работещите. Очаква се най-много хора да бъдат освободени от Reality Labs division – отделът, отговорен за развитието на виртуалната метавселена.