Жителите са предупредени да останат по домовете си и да не се опитват да търсят животното. Нападението е станало в четвъртък следобед в Бела Кула, Британска Колумбия, на 435 мили северозападно от Ванкувър, докато група четвъртокласници и петокласници са били на пешеходна пътека с учители.
Вероника Шунер, чийто син е бил в нападнатата група, разказва, че много хора са се опитали да спрат нападението и че е бил използван спрей против мечки. Тя добави, че един от учителите е "поел цялата тежест" на нападението и е бил откаран с хеликоптер. "Синът ми беше толкова близо до животното, че дори е усетил козината му", разказва тя.
В публикация във Facebook училището съобщава, че ще остане затворено до петък и ще бъде осигурена консултация за засегнатите ученици. "В такъв болезнено труден момент е трудно човек да намери подходящите думи. Благодарни сме на нашия екип и нашите ученици", се казва в изявлението на училището.
