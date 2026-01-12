Politico.
Роберта Мецола предупреждава: "Не може да продължава както досега“.
"Тъй като смелите хора в Иран продължават да се борят за своите права и свобода, днес взех решението да забраня достъпа на всички дипломатически служители и други представители на Ислямска република Иран до всички помещения на Европейския парламент. Тази институция няма да съдейства за легитимизирането на този режим, който се поддържа чрез изтезания, репресии и убийства.“
Забраната идва на фона на нарастващото международно недоволство от репресиите на Техеран срещу огромните демонстрации, които обхванаха страната през последните две седмици.
През уикенда Мецола повдигна въпроса за нови санкции от страна на ЕС, като изрази подкрепата си за тежкото положение на демонстрантите, много от които изискват края на управлението на аятолах Али Хаменей. Санкциите се разглеждат официално от дипломатическата служба на блока.
Но ЕС все още е изправен пред въпроса какви спешни мерки ще предприеме освен изразяване на съчувствие, предвид ескалиращата криза.
"Тези, които се осмеляват да излязат на улицата, тези политически затворници, които все още са задържани, се нуждаят от нещо повече от солидарност“, заявява Мецола. "Взех решението да забраня на всички дипломати, служители на дипломатически мисии, правителствени служители и представители на Ислямската република Иран да влизат в сградите на Европейския парламент.“
Една идея, която е получила подкрепа в миналото, е да се определи Ислямската революционна гвардия като терористична организация и "да се разширят санкциите на ЕС, за да обхванат всички лица, участващи в репресии, насилие и екзекуции“, пише Мецола до колегите си.
"Докато протестите по улиците на Иран продължават с пълна сила, така и репресиите на режима продължават, с блокиране на комуникациите, съобщения за насилие, убийства и произволни задържания“, заявява тя. "Знам, че много от вас виждат как смелите хора на Иран се изправят. Чуваме как те изискват своето достойнство и свобода.“
