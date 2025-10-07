Медицински хеликоптер се разби на магистрала край Сакраменто

© Хеликоптер се разби на магистрала близо до Хау Авеню в Сакраменто, Калифорния. Инцидентът, станал вчера вечерта, е довел до спирането на трафика. Най-малко трима души са били тежко ранени, съобщава News 24.



Според служители на пожарната служба в Сакраменто, хеликоптерът на въздушната медицинска служба REACH се е разбил при неясни обстоятелства, оставяйки най-малко трима души критично ранени.



Все още не е ясно дали самолетът е пътувал до или от местна болница. Причините около трагедията се изясняват.