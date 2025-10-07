ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Медицински сестри са задържани заради грешно лечение на 22-годишен пациент в Гърция
По данните на полицията инцидентът е станал в неделя вечерта в отделението за краткосрочната хоспитализация на болницата. Сестрите, които били на дежурство, погрешно поставили на пациента антибиотик, който не е бил предписан за него.
Двете медицински служителки са били задържани в понеделник сутринта по обвинение в непредпазливост, но по-късно са освободени с прокурорска заповед до приключването на разследването.
Назначена е съдебномедицинска експертиза, която да установи текущото здравословно състояние на пострадалия пациент.
От болницата към момента не са излезли с официално изявление. Случаят е третата известна лекарска грешка в гръцките болници за тази година.
През септември трима служители в частно лечебно заведение бяха арестувани, след като преляха кръв с грешната кръвна група на 67-годишен мъж. А през юни миналата година подобна грешка в болница "Цанео" в Пирея доведе до смъртта на 62-годишна жена.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
16:00 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: