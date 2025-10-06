ЗАРЕЖДАНЕ...
|Медведев: Европейската епидемия от БпЛА е провокация на "бандеровците", за да предизвикат война
"Европейските градове са обхванати от епидемия на UFD, или Unidentified Flying Drones (неидентифицирани летящи дронове). БпЛА са навсякъде: близо до военни бази, летища, полета и над градовете. Чии са – не е ясно. Какви са версиите?“, чуди се Медведев.
Първата от изброените от руския политик версии е "провокации на бандеровците с цел да подобрят доставките на оръжие и да провокират война". И тя, според политика, "е напълно вероятна, въпреки че пътят на обикновения БПЛА, като правило, може да бъде проследен“. "В Европа живеят куп безсмислени хохлоуклонисти. Да пускаш дронове в Европа е по-безопасно, отколкото на фронта“, отбелязва заместник-председателят на Съвета за сигурност.
