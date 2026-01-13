Медведев: Тръмп да побърза с Гренландия, че може след изненадващ референдум да се присъедини към Русия
"Тръмп трябва да побърза. Според непроверена информация, след няколко дни може да се проведе изненадващ референдум, на който всички 55 000 жители на Гренландия биха могли да гласуват за присъединяване към Русия“, заявява той.
"И това е всичко. Няма нови малки звездички на (американското) знаме.“
Доналд Тръмп възобнови стремежа на САЩ да поемат контрола над Гренландия, автономна територия на Дания, твърдейки, че Вашингтон трябва да притежава острова, за да възпре Русия и Китай. Американският президент заяви, че местоположението и природните ресурси на Гренландия са от ключово значение за националната сигурност, което предизвика силни възражения от датските и гренландските власти.
