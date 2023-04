Меган е изпратила писмо на Чарлз III с опасения за расизъм в кралското семейство

© Меган Маркъл е изпратила писмо на крал Чарлз III, изразявайки своите опасения за проява на расизъм в кралския двор, предават британските медии.



Според източници на The Daily Telegraph писмото е било изпратено след участието на Хари и Меган в шоуто на Опра Уинфри през март 2021 година.



В интервюто, в порадването на Уинфри, Меган Маркъл каза, че в кралското семейство е бил обсъждан цветът на кожата на техния нероден по това време син - принц Арчи .



Твърденията на Меган предизвикаха скандал, а срещу британската монархия бяха повдигнати обвинения за расизъм.



Източник на The Daily Telegraph твърди, че именно заради този скандал и това писмо, херцогинята на Съсекс няма да присъства на предстоящата коронация на Чарлз III. Тя смята, че не е получила подходящ отговор във връзка с нейните съмнения.



The Daily Telegraph пишат още, че писмото на Меган всъщност е било написано като отговор на писмо на Чарлз, в което, тогава принцът на Уелс, изразява своята тъга за скандалите в семейството.



В писмата е било и посочено кой е членът на кралското семейство, който е коментирал цветът на кожата на детето, като според източниците и Меган, и Чарлз смятат, че нищо не е било казано по злонамерен начин.