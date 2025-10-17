Шок в Бъкингам! Братът на крал Чарлз официално се отказва от титлата си "херцог на Йорк“, след като отново попадна под светлината на прожекторите заради старите си връзки с осъдения за трафик на непълнолетни Джефри Епстийн."След разговор с краля и семейството ми решихме, че продължаващите обвинения срещу мен разсейват вниманието от работата на Негово Величество и кралското семейство“, заяви принц Андрю в официално изявление, цитирано от BBC."Реших, както винаги, да поставя дълга към семейството и страната си на първо място. С одобрението на краля ще спра да използвам титлата си и всички почести, които са ми били дадени“, добави той.Принцът, който преди пет години се оттегли от публичния живот, подчерта, че "категорично отрича всички обвинения“.Припомняме, че Андрю е реагирал на доклада относно предполагаемата му сексуална среща с Вирджиния Джуфре, като е изпратил имейл на Джефри Епстийн с думите: "Ние сме заедно в това."Разбира се, сега херцогът твърди, че никога не е срещал Вирджиния и настоява, че снимката, на която е заснет с ръка около кръста на тогава 17-годишното момиче, е фалшива, пише "Телеграф".Вирджиния Джуфре се превърна в ключов разобличител на сексуалния престъпник Джефри Епстийн. Това става ясно от нейни мемоари, които ще бъдат публикувани на 21 октомври посмъртно. 41-годишната Джуфре се самоуби през април в дома си в Австралия, отнасяйки много тайни от изпълнения си с предизвикателства живот.Част от тях тя описва в книгата "Ничие момиче". "Гардиън" пусна откъс от мемоарите, в който тя обяснява как попада в света на големите пари и влияние.В СПА центъра, в който работи, се запознава и с британската бизнес дама Гислейн Максуел, която я въвежда в развратния живот на финансиста Джефри Епстийн. Когато се срещат за първи път, Вирджиния още няма 17 г. Стои на рецепцията и чете книга за човешката анатомия, защото иска да стане масажистка в центъра, за да печели повече.На 10 март 2001 г. тя е представена на принц Андрю в Лондон. Максуел ѝ купува специални дрехи за срещата с по-малкия брат на британския крал Чарлз III. Поръчва ѝ да направи за него всичко, което извършва за Епстийн. Андрю познава, че тя е на 17 г., казвайки: "Дъщерите ми са малко по-млади от теб".След като напуска Епстийн, тя се установява в Австралия, където живее със съпруга си и трите си деца. Разкритията ѝ за сексуална експлоатация на малолетни, уязвими момичета от влиятелни хора предизвикват шумен съдебен процес. Докато чака приключването му, Епстийн се самоубива в затвора. Максуел обаче е осъдена на 20 г. лишаване от свобода. Тръмп отрича да е знаел нещо, даже заведе дело срещу американски вестник, който разкри, че е поддържал близки отношения с Епстийн.