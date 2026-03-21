Иранските власти потвърдиха, че са изстреляли две балистични ракети в посока съвместната британско-американска база на остров Диего Гарсия в Индийския океан. Това съобщи днес агенция Mehr.

Според агенцията тази атака демонстрира ''значителна стъпка'' в конфронтацията със Съединените щати.

Засега не се предоставят други подробности. По-рано The Wall Street Journal писа, че американските военни са изпратили ракета SM-3, за да прихванат една от тях, но не е ясно дали тази операция е била успешна.