Мелания забранила на Тръмп да танцува на сцена: Скъпи, това не е президентско
"Тя мрази, когато танцувам. Аз й отговарям: "Всички искат да ме видят как танцувам“. "Скъпи, това не е президентско“, коментира Тръмп, изказвайки се пред републиканските законодатели от Камарата на представителите на САЩ.
При речта си в центъра "Кенеди" американския президент коментира операцията на САЩ във Венецуела, при която бе заловен Николас Мадуро. В тази връзка Тръмп заяви, че САЩ имат "най-страховитата армия в света".
Съдът в Ню Йорк проведе първото заседание по делото на Мадуро, вр...
20:17 / 05.01.2026
