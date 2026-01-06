Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че първата дама Мелания Тръмп не му позволява да танцува на сцена и да изпълнява пародии."Тя мрази, когато танцувам. Аз й отговарям: "Всички искат да ме видят как танцувам“. "Скъпи, това не е президентско“, коментира Тръмп, изказвайки се пред републиканските законодатели от Камарата на представителите на САЩ.При речта си в центъра "Кенеди" американския президент коментира операцията на САЩ във Венецуела, при която бе заловен Николас Мадуро. В тази връзка Тръмп заяви, че САЩ имат "най-страховитата армия в света".