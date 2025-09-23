ЗАРЕЖДАНЕ...
|Метрото и трамваят в Гърция навлизат в нова ера
Той каза, че усилията за предотвратяване на укриването на такси продължават с добавянето на допълнителни инспектори и добави, че стартирането на 24-часова работа в събота вечер е голям успех, като над 52 000 пътници са избрали да използват метрото и трамвая, за да се разходят в събота вечер, повечето от които млади хора.
За тези пътници бяха извършени допълнителни 55 услуги по двете линии на метрото, както и 30 допълнителни трамвайни маршрута.
Котарас заяви, че инвестициите ще целят модернизиране на подвижния състав, инфраструктурата и системите и ще позволят по-чести услуги след завършването им.
Други цели са обновяване и подкрепа на човешките ресурси и увеличаване на приходите чрез борба с избягването на такси за превоз.
