Метрото и трамваят в Гърция навлизат в нова ера

© Метрото и трамвайните системи на Атина ще дадат "ново начало“ чрез инвестиционна програма, надхвърляща 300 милиона евро, разкри главният изпълнителен директор на оператора на фиксирани железопътни линии STASY SA, Атанасиос Котарас, в интервю за Атино-македонската информационна агенция (AMNA) в неделя, пише Ekathimerini.



Той каза, че усилията за предотвратяване на укриването на такси продължават с добавянето на допълнителни инспектори и добави, че стартирането на 24-часова работа в събота вечер е голям успех, като над 52 000 пътници са избрали да използват метрото и трамвая, за да се разходят в събота вечер, повечето от които млади хора.



За тези пътници бяха извършени допълнителни 55 услуги по двете линии на метрото, както и 30 допълнителни трамвайни маршрута.



Котарас заяви, че инвестициите ще целят модернизиране на подвижния състав, инфраструктурата и системите и ще позволят по-чести услуги след завършването им.



Други цели са обновяване и подкрепа на човешките ресурси и увеличаване на приходите чрез борба с избягването на такси за превоз.