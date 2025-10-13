ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Международен анализатор: Първата фаза на освобождаване на заложниците от ХАМАС не е гаранция за продължителен мир
"Със сигурност, осъществяването на първата фаза от плана на американския президент е важна стъпка в правилната посока. Тя разрешава някои, макар и не всички, от проблемите. Това, което трябва да се случи, включително и днес, е освобождаването на част от заложниците и палестинските затворници. Израелските отбранителни сили вече са преустановили бойните действия срещу ХАМАС в Ивицата Газа", заяви международният анализатор Мартин Табаков пред NOVA.
По думите му освобождаването на първите заложници и навлизането на хуманитарна помощ в палестинския анклав на този етап "не звучи много обнадеждаващо".
"Първата фаза сама по себе си не е гаранция за продължителен мир. Предстоят тежки преговори по ключови и много трудни въпроси. Два са основните проблеми. А именно, че Израел няма гаранция, че ХАМАС ще се разоръжи. Освен това организацията няма гаранция, че израелските сили ще се изтеглят окончателно от анклава", обясни той.
Табаков подчерта, че без ясни ангажименти и от двете страни, процесът може да се забави или изцяло да спре.
Според него разоръжаването на палестинското ислямското движение е изключително трудно. "Никой не вярва, че тези хора – терористи по същество, ще се пенсионират и ще заживеят спокойно. Все още са в Газа, особено военното крило на групировката. Политическото крило е базирано в Катар – основно в Доха", заяви международният анализатор.
"Част от преговорите сега са какво да се прави с тях. Израел предлага амнистия – евентуално, ако напуснат Газа. Но ХАМАС заявяват, че биха предали оръжието си само при създаването на легитимна палестинска държава. Това е отлагане във времето, а не конкретен ангажимент", допълни той.
Табаков подчерта, че Ивицата Газа е в пъти по-унищожена след тази двугодишна война, отколкото ХАМАС като организация. "Става дума за над 50 милиона тона руини – не битови отпадъци, а буквално срутени сгради и инфраструктура. Това няма как да се разчисти за десетилетия напред", каза анализаторът.
Според него, ако се стигне до втора и трета фаза на плана на Тръмп, ще трябват огромни инвестиции – не само финансови, но и политически. Ще трябва и форма на управление – например палестински кабинет от технократи под международен контрол. Но по-големият проблем е - кой ще контролира оръжията?
"Това изисква създаването на Международна сила за стабилност, както я наричат", обясни той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: