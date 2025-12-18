На форума на тюркските държави в Баку от 3 декември бе обявена Визията за тюркския свят под егидата на Турция, включваща единна географска карта на държавите от т.нар. Тюркски свят, като Турция обяви, че страните от Централна Азия вече ще се казват Туркистан, тъй като Турция е единствената държава, която може да обедини тези тюркски държави. Това каза в предаванетомеждународният анализатор Зорница Илиева."Централна Азия представлява много интересен регион с преплитащите се амбиции на много играчи, които искат да играят значителна роля в региона, още повече, че той е богат на енергийни източници, на подземни изкопаеми и редица други редкоземни метали,“ обясни гостът и добави, че интересното е, че процесите, които протичат, винаги са свързани с политиката на Русия и съответно съпротивата срещу Русия и амбициите, които имат не само Турция, а и други играчи за ограничаване на нейното влияние и роля и в този регион. "Всичко това създава една атмосфера, в която се работи срещу Русия,“ посочи тя, като по думите й чрез обединението на тюркските държави и налагането на Турската визия се цели създаването на антируски настроения сред централноазиатски републики, като се обещава една тюркска солидарност и подкрепа във всяко едно отношение."Тази стратегия среща и съпротива, на която не се дава голяма гласност,“ посочи тя и даде пример с организираната среща в Ашхабад, столицата на Туркменистан, където иранският президент Масуд Пезешкиан и руският президент Путин са обсъдили теми, засягащи държавите от Централна Азия, както и изграждането на Международните транспортни коридори "Север-Юг" и "Изток-Запад“, целящи избягването на изолацията на Руската федерация, "замислена не само от Турция, а и от Великобритания и САЩ“. В същото време, само преди дни в Киргизстан Китай подписа договор за изграждане на железопътна линия от Китай-Киргизстан-Узбекистан, дълга 480 км и включваща 50 моста и 29 тунела за повече от 4 милиарда долара, посочи още Илиева. "Тези икономически проекти, търговските връзки, които бяха разгледани в Туркменистан между Путин, Иран и представители на страните от Централна Азия, говори, че нито Русия ще загърби задния си двор, нито Китай ще позволи да бъде изолиран от случващото се и от амбициите, които имат страни, като Турция,“ посочи гостът.Според анализатора желанието на Ердоган за обединение на тюркските държави е едно по-скоро добро пожелание. "Не съм убедена, че съпротивата срещу тези амбиции на Ердоган няма да бъде такава, че да се създаде излишен хаос в този регион. Ердоган лансира тази идея, има тези амбиции да нарасне ролята му на регионален играч с огромно значение, но хапката е прекалено голяма,“ убедена е Илиева, но също така предупреди, че амбицията на Турция се простира не са само в този тюркски свят, но и на Балканите, където има достатъчно мюсюлманско население и където ролята на Турция никога не бива да се подценява. "Така че тези региони, където Турция проявява интерес, те трябва да бъдат проследявани много внимателно от София,“ напомни още анализаторът.