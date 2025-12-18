Международен анализатор обясни какво се крие зад стратегията на Ердоган "Визия за тюркския свят"
© Фокус
"Централна Азия представлява много интересен регион с преплитащите се амбиции на много играчи, които искат да играят значителна роля в региона, още повече, че той е богат на енергийни източници, на подземни изкопаеми и редица други редкоземни метали,“ обясни гостът и добави, че интересното е, че процесите, които протичат, винаги са свързани с политиката на Русия и съответно съпротивата срещу Русия и амбициите, които имат не само Турция, а и други играчи за ограничаване на нейното влияние и роля и в този регион. "Всичко това създава една атмосфера, в която се работи срещу Русия,“ посочи тя, като по думите й чрез обединението на тюркските държави и налагането на Турската визия се цели създаването на антируски настроения сред централноазиатски републики, като се обещава една тюркска солидарност и подкрепа във всяко едно отношение.
"Тази стратегия среща и съпротива, на която не се дава голяма гласност,“ посочи тя и даде пример с организираната среща в Ашхабад, столицата на Туркменистан, където иранският президент Масуд Пезешкиан и руският президент Путин са обсъдили теми, засягащи държавите от Централна Азия, както и изграждането на Международните транспортни коридори "Север-Юг" и "Изток-Запад“, целящи избягването на изолацията на Руската федерация, "замислена не само от Турция, а и от Великобритания и САЩ“. В същото време, само преди дни в Киргизстан Китай подписа договор за изграждане на железопътна линия от Китай-Киргизстан-Узбекистан, дълга 480 км и включваща 50 моста и 29 тунела за повече от 4 милиарда долара, посочи още Илиева. "Тези икономически проекти, търговските връзки, които бяха разгледани в Туркменистан между Путин, Иран и представители на страните от Централна Азия, говори, че нито Русия ще загърби задния си двор, нито Китай ще позволи да бъде изолиран от случващото се и от амбициите, които имат страни, като Турция,“ посочи гостът.
Според анализатора желанието на Ердоган за обединение на тюркските държави е едно по-скоро добро пожелание. "Не съм убедена, че съпротивата срещу тези амбиции на Ердоган няма да бъде такава, че да се създаде излишен хаос в този регион. Ердоган лансира тази идея, има тези амбиции да нарасне ролята му на регионален играч с огромно значение, но хапката е прекалено голяма,“ убедена е Илиева, но също така предупреди, че амбицията на Турция се простира не са само в този тюркски свят, но и на Балканите, където има достатъчно мюсюлманско население и където ролята на Турция никога не бива да се подценява. "Така че тези региони, където Турция проявява интерес, те трябва да бъдат проследявани много внимателно от София,“ напомни още анализаторът.
Още от категорията
/
България и още седем страни от източния фланг на ЕС: Русия е основната заплаха за мира в евро-атлантическия регион
16.12
Семейството на нападателят, убит при стрелбата на плажа Бонди в Австралия, не е знаело за неговия екстремизъм
16.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Неочаквана стъпка: Администрацията на Тръмп спира санкциите срещу...
19:41 / 17.12.2025
Европейският парламент окончателно одобри забраната за внос на ру...
15:56 / 17.12.2025
Блокирано движение към ГКПП "Илинден" заради протест на гръцки фе...
13:08 / 17.12.2025
Австралийската полиция повдигна 59 обвинения на оцелелия стрелец ...
10:54 / 17.12.2025
Reuters: Саудитскaта Midad е сред фаворитите за закупуване на акт...
08:46 / 17.12.2025
Ивайло Иванов: Многонационалните сили трябва да служат като гаран...
21:07 / 16.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.