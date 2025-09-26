Новини
Мицкоски: България продължава да възпрепятства започването на преговори за членство в ЕС
Автор: Емануела Вилизарова 17:36
©
Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски днес заяви, че правителството няма намерение да обсъжда конституционни промени, докато страната не получи конкретни и ясни гаранции за продължаване на европейската интеграция.

"Не ми минава през ума да мисля за конституционни промени, докато няма кристално ясни гаранции. Северна Македония изпълнява своите задължения, но не виждам същото от източния ни съсед“, подчерта Мицкоски, визирайки България.

По думите му, процесът на преговори с Европейския съюз не може да бъде еднопосочен, предава makfax. Той настоя Брюксел да бъде по-активен и да изиска от София спазване на поетите ангажименти, тъй като блокадата не може да тежи само върху Скопие.

Мицкоски обвини България, че продължава да възпрепятства започването на преговори за членство, въпреки че Северна Македония вече е направила значителни отстъпки.

"Не може само ние да плащаме цената, а другата страна да не поема никаква отговорност“, заяви премиерът.

В изказването си той отправи и остри критики към опозиционната партия СДСМ, която според него е отслабвала позициите на държавата и е "разпродавала националните интереси“ в годините на управление.

Конституционните промени са ключово условие, поставено от България, за започване на реалните преговори за членство в ЕС. Те предвиждат вписване на българите като държавнотворен народ в македонската конституция. Мицкоски обаче е категоричен, че без реципрочност от София и конкретни гаранции от Брюксел, правителството няма да предприеме тази стъпка.

