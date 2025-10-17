ЗАРЕЖДАНЕ...
Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията
"Това, което дипломацията на СДСМ и ДСИ направи на крив гръбнак, ни доведе до тази ситуация. Значи нещо, което е създавано с векове, за което хората са се жертвали, са имали саможертва..., те успяха да го продадат за седем години", заяви Мицкоски пред Канал 5, цитиран от МКД.
Той подчерта, че докато е премиер, конституционните промени няма да се случат без ясни поети задължения от страна на България, както и конкретни гаранции от ЕС.
"Никой няма право, нито е справедливо да очаква, че това правителство безусловно ще направи това, нито пък това правителство възнамерява да го направи, докато аз съм министър-председател. Това трябва да е ясно, казвал съм го многократно. Ние изискваме последователно спазване на международното право, а и източната ни съседка има задължения там. И ние също изискваме гаранции и ако ЕС наистина иска да види Македония в компанията си, поне малко от това, което прави за някои други страни, ще го направи и за нас. И това е ясна позиция“, каза още той.
