МКД.
"Важно е две неща да са постоянни и да са непроменими. Първо, трябва да имаме ясни гаранции от Европейския съвет под формата на заключения, че македонската идентичност и македонският език са неприкметими и, че когато Македония стане част от ЕС, македонският език ще бъде официален. Също така, процесът трябва да се проведе на базата на критериите от Копенхаген, без нови двустранни въпроси," каза Мицкоски.
Второто условие е изпълнението на задълженията от страна на България.
"Ако доставяме капитулации от предишни политици, тогава поне едно нещо трябва да се направи – регистрация на НПО, като OMO Ilinden Pirin, според 14 решения на Европейския съд по правата на човека", подчерта премиерът.
"Гражданите са разочаровани, дадохме много за интеграция – име, знаме, банкноти, няколко промени в Конституцията. Винаги когато е изпълнено условие, идва ново. Не мога повече да се излагам на нещо такова," добави той.
Мицкоски обясни, че е имало инициативи от влиятелни държави членки на Европейския съюз, за да се постигне съгласие за среща, на която на двустранно ниво да бъдат првоведени дискусии между министри.
"Тези инициативи бяха неуспешни. "Нямаше отговор," допълни той.
