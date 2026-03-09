in-cyprus.
Президентът на републиката Никос Христодулидес също чакаше в базата, където се срещна с гръцкият премиер.
Двамата лидери размениха поздрави и проведоха кратък разговор, преди да се преместят в приемната, където по-късно посрещнаха френския президент.
Очаква се тримата лидери да проведат тристранна среща, последвана от изявления пред медиите.
След това президентът Христодулидис и Кириакос Мицотакис ще се отправят към фрегатата Кимон''.
Макрон ще посети самолетоносача ''Шарл дьо Гол“ този следобед, който в момента се намира в източното Средиземноморие, край Крит, според Елисейския дворец.
По време на полета си до Кипър, президентът на Франция е разговарял по телефона и с министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху, който, както съобщават френските медии, му е казал, че страната му е решена да продължи военните действия за разоръжаване на Хизбула.
Няколко членове на кипърското правителство също присъстват във въздушната база заедно с президента.
Сред присъстващите в приемната зона са министърът на външните работи Константинос Комбос, министърът на отбраната Василис Палмас и говорителят на правителството Константинос Летимбиотис, както и други правителствени служители.
Засилена активност се наблюдава в момента в и извън въздушната база, като е регистрирано силно присъствие на френски и други европейски военноморски кораби в морската зона около Кипър.
Посещението на Макрон е обвързано с атаката на ирански дрон в британската база ''Акротири'' в Кипър, на 2 март.
Заради атаката той обяви преди дни, че Франция изпраща самолетоносач в Средиземно море в отговор на разширяващия се конфликт в Близкия изток на фона на въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран.
Мицотакис и Макрон пристигнаха в авиобазата в Пафос
©
Още по темата
/
КТ "Подкрепа" поиска мерки от правителството: Ръст от 24% на горивата на дребно, ще доведе до 2,4% ръст на стоките и услугите
16:01
Вносителите на горива предупредиха: Много е вероятно да виждаме цени от над 1,60 евро на колонка
15:19
Доц. Цветков за евентуална ракета към България: Тя би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е защитено със системи "Пейтриът"
09:56
Още от категорията
/
Затруднено е движението след Маказа: Гърция удължава с два месеца ремонта на пътя "Комотини – Нимфая – Гръцко-българска граница"
14:13
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.