Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис и френският президент Еманюел Макрон пристигнаха малко преди 13:00 часа местно време (съвпада с българското) на авиобазата ''Андреас Папандреу'' в град Пафос, пише in-cyprus.

Президентът на републиката Никос Христодулидес също чакаше в базата, където се срещна с гръцкият премиер.   

Двамата лидери размениха поздрави и проведоха кратък разговор, преди да се преместят в приемната, където по-късно посрещнаха френския президент.

Очаква се тримата лидери да проведат тристранна среща, последвана от изявления пред медиите.

След това президентът Христодулидис и Кириакос Мицотакис ще се отправят към фрегатата Кимон''.

Макрон ще посети самолетоносача ''Шарл дьо Гол“ този следобед, който в момента се намира в източното Средиземноморие, край Крит, според Елисейския дворец.

По време на полета си до Кипър, президентът на Франция е разговарял по телефона и с министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху, който, както съобщават френските медии, му е казал, че страната му е решена да продължи военните действия за разоръжаване на Хизбула.

Няколко членове на кипърското правителство също присъстват във въздушната база заедно с президента.

Сред присъстващите в приемната зона са министърът на външните работи Константинос Комбос, министърът на отбраната Василис Палмас и говорителят на правителството Константинос Летимбиотис, както и други правителствени служители.

Засилена активност се наблюдава в момента в и извън въздушната база, като е регистрирано силно присъствие на френски и други европейски военноморски кораби в морската зона около Кипър.

Посещението на Макрон е обвързано с атаката на ирански дрон в британската база ''Акротири'' в Кипър, на 2 март.

Заради атаката той обяви преди дни, че Франция изпраща самолетоносач в Средиземно море в отговор на разширяващия се конфликт в Близкия изток на фона на въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран.