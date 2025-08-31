ЗАРЕЖДАНЕ...
|Милорад Додик: Босна и Херцеговина е безсмислена и дефектна държава. Тя не заслужава правото да съществува
Додик от години оспорва авторитета на централното правителство в Сараево. През август 2025 г. Конституционният съд го лиши от право да заема публични длъжности за шест години, а Централната избирателна комисия го отстрани от поста президент на Република Сръбска. Въпреки това той отказа да се оттегли и организира собствен референдум за 25 октомври, с който ще постави под въпрос правомощията на централните власти и легитимността на върховния представител – международен надзорник на мира в Босна и Херцеговина.
Очакванията са мнозинството от босненските сърби да подкрепят Додик, докато Сараево ще обяви резултатите за противоконституционни. Самият той вече загатна, че следваща стъпка може да бъде ново допитване – дали гражданите на Република Сръбска изобщо искат да живеят в рамките на тази страна.
"Босна и Херцеговина е безсмислена. След всички международни операции, натиск, трикове и измами, тя е дефектна държава. Тя не заслужава правото да съществува и е логично сръбският народ да поиска правото си на статут на независима държава“, каза Додик.
Международната общност и властите в Сараево припомнят, че Република Сръбска вече разполага с широка автономия – собствено знаме, правителство и полиция – както и със значителна финансова подкрепа и европейски привилегии.
Додик, който е в политиката от края на 90-те, днес остава най-популярният сръбски лидер в БиХ. Отношенията му със Запада обаче са силно обтегнати – той е под санкции на САЩ и често критикува ролята на ЕС, докато поддържа близки контакти с Москва. Често наричан "човекът на Путин на Балканите“, той отхвърля това определение, като твърди, че представлява единствено сръбския народ в Босна.
Освен към Русия, Додик отправя надежди и към новия мандат на Доналд Тръмп, когото определя като "историческа фигура“. Вашингтон обаче остава критичен – държавният секретар Марко Рубио наскоро го обвини в подкопаване на държавните институции и застрашаване на сигурността на Босна и Херцеговина.
