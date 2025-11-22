Al Hadath.
Свидетели и медицински работници съобщиха по-рано днес, че първата атака в гъсто населената област Римал.
Малко след атаката, израелските военновъздушни сили извършиха два отделни въздушни удара по две къщи в централната част на Ивицата Газа, убивайки най-малко петима души и ранявайки няколко други.
Това е последвано от друг въздушен удар по къща в западната част на град Газа, при който са загинали най-малко четирима палестинци, с което броят на жертвите днес достигна най-малко 14.
Израел твърди, че последната му вълна от смъртоносни въздушни удари в Газа е в отговор на това, че въоръжени мъже са открили огън по израелски войски в южната част на Газа по-рано днес.
Израел и ХАМАС многократно се обвиняват взаимно в нарушаване на прекратяването на огъня, договорено преди повече от шест седмици. ХАМАС заяви по-рано днес в изявление, че "ескалиращите нарушения от страна на Израел поставят отговорността върху медиаторите и Съединените щати да им се противопоставят и да запазят прекратяването на огъня".
Мирът в Газа е на ръба: Израел нанесе удар, ХАМАС заплаши да наруши примирието
©
Още по темата
/
Проф. Владимир Чуков: Сключената на 10 октомври Декларация за мир за ивицата Газа е нещо безпрецедентно
03.11
Посланикът на Израел в България: Първата стъпка към траен мир в Близкия изток е нарушена от "Хамас"
18.10
Да видиш сина си след 2 години в плен на ХАМАС: Майката на Матан, който има български корени - неузнаваема
13.10
Георг Георгиев след срещата с Вадефул: Между България и Германия стоят много силни връзки, гледаме в една посока
13.10
Още от категорията
/
Световните лидери отправиха призив за мир на срещата на Г-20 и осъдиха тероризма във всичките му форми
17:00
Захарова: При липса на истински герои, Западът реабилитира нацизма и възхвалява тези, които са убивали руснаци
16:31
Орбан с писмо до Фон дер Лайен: Европа е длъжна незабавно да подкрепи мирния план на Тръмп за Украйна
15:47
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.