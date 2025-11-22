Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Поради ескалацията на атаките, ХАМАС изпрати съобщения до САЩ чрез арабски посредници, че движението е готово да наруши примирието. Според ХАМАС, този ход се дължи на нарушения от страна на Израел, предава Al Hadath.

Свидетели и медицински работници съобщиха по-рано днес, че първата атака в гъсто населената област Римал.

Малко след атаката, израелските военновъздушни сили извършиха два отделни въздушни удара по две къщи в централната част на Ивицата Газа, убивайки най-малко петима души и ранявайки няколко други.

Това е последвано от друг въздушен удар по къща в западната част на град Газа, при който са загинали най-малко четирима палестинци, с което броят на жертвите днес достигна най-малко 14.

Израел твърди, че последната му вълна от смъртоносни въздушни удари в Газа е в отговор на това, че въоръжени мъже са открили огън по израелски войски в южната част на Газа по-рано днес.

Израел и ХАМАС многократно се обвиняват взаимно в нарушаване на прекратяването на огъня, договорено преди повече от шест седмици. ХАМАС заяви по-рано днес в изявление, че "ескалиращите нарушения от страна на Израел поставят отговорността върху медиаторите и Съединените щати да им се противопоставят и да запазят прекратяването на огъня".