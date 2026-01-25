Под строго полицейско наблюдение и силен натиск от страна на медиите, Жак и Джесика Морети прекараха заедно първата си нощ във вилата си в Ленс, близо до Кран Монтана, след освобождаването на собственика на Constellation под гаранция в размер на 400 000 швейцарски франка (430 000 евро), докато нови данни за финансовото им състояние и близкото им обкръжение предизвикват въпроси.Морети се появи в събота сутринта на балкона на първия етаж на четириетажната си вила в Ленс. Облечен в черна тениска и държейки картонена кутия. От улицата пред къщата журналисти от италианската държавна телевизия Tg2 викаха името му. Корсиканският бизнесмен, осъзнавайки, че става дума за италианци, отговори хладнокръвно "добро утро" и се оттегли.Жак Морети се върна във вилата в петък следобед, точно в 17:00 часа, след освобождаването му от затвора в Сион. Там го чакаха съпругата му Джесика и двете им деца, на пет години и десет месеца. Напрежението както в района, така и в Италия остава високо.На пътя пред вилата са паркирани телевизионни екипи, а преминаващите шофьори надуват клаксоните си. На кратко разстояние се намира ресторантът Vieux Chalet, третият бизнес на семейство Морети, след Senso и Constellation, които се намират в Кран Монтана.На семейство Морети са отнети документите, за да се предотврати евентуалното им бягство в чужбина. Джесика Морети е длъжна да се явява в полицейското управление на всеки три дни, а Жак – на всеки 24 часа. Що се отнася до гаранцията, богат бизнесмен от Женева е платил 200 000 франка за Жак и същата сума за Джесика, както е решил съдът. Общата сума възлиза на 400 000 франка, около 430 000 евро. Парите ще бъдат върнати след приключване на делото на първа инстанция, но могат да бъдат конфискувани в случай на нарушение на условията.Името на "добрия приятел“, който е платил гаранцията, според информацията не фигурира сред лицата, които Морети е посочил пред следователите.От финансовите данни и изявленията на Морети става ясно, че те се опитват да представят образа на семейство, което живее изключително от упорития си труд. Месечният им доход, около 10 000 франка, се счита за нисък за четиричленно семейство в един от най-скъпите райони на Швейцария. Имотите им, на стойност около 5 млн. франка, се ограничава до трите заведения и вилата.