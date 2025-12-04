BBC.
Операцията, планирана да продължи 55 дни, започна през март, но беше прекъсната скоро след това заради лоши метеорологични условия. Министерството на транспорта заяви, че новият етап от търсенето е доказателство за ангажимента на правителството да даде "утеха на семействата, засегнати от тази трагедия".
Полет MH370 - Boeing 777, изпълняващ маршрут от Куала Лумпур до Пекин - изчезна на 8 март 2014 г., като предизвика най-мащабната издирвателна операция в историята на авиацията. Текущото издирване се ръководи от американската изследователска компания Ocean Infinity по договор "без находка, без такса".
Министерството на транспорта по-рано съобщи, че фирмата ще получи 70 млн. долара само ако открие останките. До момента усилията за локализирането на самолета включват международна мисия с участието на 60 кораба и 50 самолета от 26 държави, прекратена през 2017 г., както и отделно издирване на Ocean Infinity през 2018 г., продължило три месеца без резултат.
Случаят остава една от най-големите загадки в гражданската авиация и продължава да тежи върху близките на пътниците, които от години настояват за възобновяване на издирването. Изчезването на самолета поражда множество хипотези и конспиративни теории - от умишлено действие на пилота до отвличане.
Разследването през 2018 г. установи, че управлението на самолета вероятно е било манипулирано, за да се промени курсът му, но не стигна до окончателни заключения.
"Окончателен отговор може да има само ако бъдат открити останките", посочиха тогава разследващите.
Мистерията около MH370 продължава: Издирването на изчезналия самолет с 239 души на борда се възобновява след десетилетие
