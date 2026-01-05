CNN.
Полицията в кантон Вале, където фаталният пожар избухна в бар, препълнен с млади хора, празнуващи Нова година, съобщи, че са идентифицирани още 16 жертви и телата им са върнати на семействата им.
Всички 40 души, загинали в новогодишния пожар в бара, при който бяха ранени над 100 други, са идентифицирани, включително 20 непълнолетни, съобщи в неделя полицията на кантон Вале.
Френското външно министерство съобщи, че швейцарските власти са потвърдили, че сред загиналите има осем френски граждани. Един човек все още е в неизвестност, а 23 получават или са получили медицинска помощ. В момента се извършва допълнителен трансфер на един ранен човек във Франция.
Сред последните жертви са 14-годишен швейцарски тийнейджър, двама 15-годишни, двама 16-годишни и един 17-годишен, както и двама 16-годишни италианци и 16-годишен тийнейджър с двойно гражданство, според полицията.
Девет от новоидентифицираните жертви са на възраст под 18 години, съобщи полицията.
Младежи на 14 и 15 години са сред жертвите на пожара в Швейцария
"Ако започнат да убиват хора": Тръмп заплаши и Иран, докато протестите в стрената навлизат във втората си седмица
08:42
08:42
Идентифицирани са всички жертви от пожара в бар в Кран Монтана
23:08 / 04.01.2026
23:08 / 04.01.2026
WP: Мадуро ще се яви в съда на 5 януари
23:06 / 04.01.2026
23:06 / 04.01.2026
Стотици хора протестират в Европа, срещу решението на Тръмп да на...
22:39 / 04.01.2026
22:39 / 04.01.2026
NYT: Броят на жертвите при американската атака над Венецуела се у...
22:39 / 04.01.2026
22:39 / 04.01.2026
Тръмп: Родригес ще плати "по-голяма цена от Мадуро", ако не напра...
20:42 / 04.01.2026
20:42 / 04.01.2026
Венецуелската армия призна Делси Родригес за изпълняващ длъжностт...
20:41 / 04.01.2026
20:41 / 04.01.2026
