САЩ и Израел сгрешиха, като си помислиха, че държавната система на Иран ще се срине в рамките на ден-два след атаката им, но сгрешиха. Това заяви върховният лидер на Ислямската република аятолах Моджтаба Хаменей по случай Персийската Нова година (Новруз), пише Media.Az.''Най-добрите военни командири и изтъкнати учени на страната, последвани от около 1000 наши сънародници, загинаха мъченически. Поради груба грешка в преценката, врагът вярваше, че точно тези хора ще свалят ислямската система в рамките на ден-два. Но благодарение на бдителността на народа, безпрецедентната храброст на воините на исляма и многобройните жертви, скоро се появиха признаци на безпомощност и отчаяние“, цитира пресслужбата на Хаменей.В изявлението, публикувано в неговия Telegram канал, Хаменей заяви, че атаките срещу Турция и Оман не са извършени от Иран или негови съюзнически сили.''Атаките срещу някои цели в Турция и Оман, които поддържат добри отношения с нас, не са извършени от въоръжените сили на Ислямската република или други сили на Оста на съпротивата. Това е тактика на ционисткия враг, използващ провокативни тактики, за да създаде разрив между Ислямската република и нейните съседи, и това може да се случи и в други страни'', цитира пресслужбата на Хаменей думите му.