Мощен циклон удари Гърция с проливни дъждове и бури

© Циклонът "Барбара" удари Гърция, носейки проливни дъждове, гръмотевични бури, силни ветрове и рязък спад на температурите.



Според Националната метеорологична служба времето ще остане нестабилно почти през цялата седмица, като бурите ще бъдат интензивни в Тракия, Източна Македония и островите в Източно Егейско море.



В понеделник и вторник вятърът ще се засили значително, достигайки до 8 по скалата на Бофорт — на север над Йонийско море и на запад над южната част на Егейско море, пише tovima.com.



Температурите ще паднат рязко, като през нощта ще достигнат едноцифрени стойности в северните райони, докато дневните максимални температури ще се движат около 20°C.



Властите в Гърция предупреждават туристите да не влизат в морето по време на бурята. Шофирайте внимателно, пътувайте с изправни автомобили, апелират полицаите.