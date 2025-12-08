Сподели close
Земетресение с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер е регистрирано днес край остров Хокайдо, Япония. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 135 км североизточно от Хачинохе, на 91 км южно от Уракава, на дълбочина 29 км.

Трусът е регистриран в 23:15 часа местно време.