(EMSC).
Първоначално трусът бе оценен с магнитуд 7.1 по скалата на Рихтер.
Епицентърът на земетресението е бил на 135 км североизточно от Хачинохе, на 91 км южно от Уракава, на дълбочина 29 км.
Трусът е регистриран в 23:15 часа местно време. Издадено е предупреждение за опасност от вълни цунами.
Мощен трус от 7.6 по Рихтер разтърси остров Хокайдо в Япония
