Земетресение с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер е регистрирано днес край остров Хокайдо, Япония. Това показва справка нана сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център ().Епицентърът на земетресението е бил на 118 км североизточно от Хачинохе, Япония, на 100 км североизточно от Муцу, Япония, на дълбочина 53 км.Трусът е регистриран в 18:50 часа местно време.