Мощна авария прекъсна железопътния транспорт в Лондон
Проблемите са възникнали след серия от инциденти, включително дерайлиране на влак в депото Selhurst и повреда на сигналната система между гарите London Blackfriars и Norwood Junction, съобщиха от компанията.
Очаква се прекъсванията да продължат поне до 13:00 часа местно време (14 ч. българско време).
