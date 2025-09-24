Мощна бомба на жп гара в Пакистан: Най-малко 13 души са загинали

© Мощна бомбена атака на жп гара в Квета в югозападен Пакистан в събота уби най-малко 13 души и рани 30 други, съобщиха полицейски и правителствени служители, предава The Independent.



Мохамад Балоч, висш полицейски служител, заяви, че бомбата е избухнала, докато пътници са чакали влак, който е пътувал до гарнизонния град Равалпинди от Квета, столицата на неспокойната провинция Белуджистан.



Шахид Ринд, говорител на правителството, заяви, че броят на жертвите от нападението вероятно ще се увеличи, тъй като някои от ранените пътници са в критично състояние.