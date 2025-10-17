ЗАРЕЖДАНЕ...
Мощна експлозия в жилищен блок в Букурещ, има жертви, а сградата може да се срути
©
Близката Теоретична гимназия "Димитрие Болинтиняну“ е евакуирана. Началникът на ДСУ, Раед Арафат, заяви, че "сградата е изложена на риск от срутване“ и затова е напълно евакуирана. Той уточни, че районът ще остане затворен.
Министърът на здравеопазването каза, че повечето от пациентите са в критично състояние.
"Създаден е кризисен център в Министерството на здравеопазването, който включва здравните звена, които ще приемат тези пациенти и работят под "бял код" за спешни случаи. Говорим за университетските болници "Флореаска“, "Милитара“, "Елиас“, "Багдасар“ и "Григоре Александру“, уточни той.
Още по темата
/
Почина Дрю Струзан – художникът зад легендарните плакати на "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс"
15.10
Палермо потъна в скръб след убийството на 21-годишен младеж, прострелян в главата при опит да спре бой пред ресторанта на родителите си
12.10
Още от категорията
/
На 101-годишна възраст почина Томиичи Мураяма - премиерът, който се извини за военните престъпления на Япония
11:58
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп провежда "много дълъг" разговор с Путин
18:56 / 16.10.2025
Съдът на ЕС все още счита домашните любимци за "багаж" при полети...
18:32 / 16.10.2025
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат пре...
16:49 / 16.10.2025
Силяновска иска от Фон дер Лайен "креативни решения", за да се сп...
15:11 / 16.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.