Още една силна и потенциално опасна буря се очаква да засегне части от Европа. През нощта срещу утре мощна ветрова система ще нахлуе от Атлантическия океан към Франция, след което бързо ще се придвижи към Средиземно море. Това съобщават синоптиците от Meteo Balkans.И в двата района се очаква морето да бъде изключително бурно, като височината на вълните може да достигне около 8 метра.В много региони поривите на вятъра ще надхвърлят 100 км/ч, а по крайбрежието и в планинските райони са възможни скорости от над 130 км/ч.Метеоролозите предупреждават за риск от материални щети, затруднения в транспорта и опасни условия по морските брегове. Гражданите се призовават да следят официалните предупреждения и да избягват излизане в открити и крайбрежни зони по време на бурята.